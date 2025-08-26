В Ленобласти изменится стоимость земельных участков

В Ленинградской области в 2026 году проведут кадастровую оценку земельных участков, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Итоговый отчет должен быть утвержден до 30 ноября 2026 года. Председатель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом Марина Тоноян рассказала, что вносить в него изменения можно будет в течение трех месяцев.

Чтобы у жителей было больше времени на изучение отчета, вносить в него изменения можно будет не менее чем три месяца, а не один, как ранее. Это значит, что каждый сможет проверить, как оценили его участок, и при необходимости подать замечания. Наше подведомственное учреждение — ГБУ «ЛенКадОценка» уже приступило к работе, — сообщила она.

По ее словам оценка затронет почти 1,45 млн участков, среди которых более половины составляют земли населенных пунктов, а еще около 47,8% относятся к сельхозугодьям. Кроме того, впервые в полном объеме будет использоваться Национальная система пространственных данных. Это позволит автоматизировать сбор и обработку сведений и упростить контроль за процессом.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что расширить дачный участок можно только с официальным согласованием и соблюдением установленных правил. Он подчеркнул, что «прирезать» землю в СНТ реально лишь в том случае, если она примыкает к существующему участку. По словам парламентария, наиболее рабочий вариант — получить разрешение на безвозмездное пользование землей через общее собрание членов СНТ.