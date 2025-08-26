День знаний — 2025
26 августа 2025 в 16:03

Юрист раскрыл, кого могут наказать за неоказание помощи Наговицыной

Адвокат Григорьев: ответственных за срыв эвакуации Наговицыной могут наказать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проведение спасательных операций регламентировано специальными и отраслевыми нормами, рассказал NEWS.ru адвокат Дмитрий Григорьев. Так он ответил на вопрос, могут ли привлечь к ответственности не оказавших помощь застрявшей на вершине в Киргизии российской альпинистке Наталье Наговицыной.

По его словам, согласно Федеральному закону N 151-ФЗ «Об аварийной-спасательных службах и статусе спасателей», руководители могут принимать решения об их приостановке при невозможности спасения. В том числе, уточнил адвокат, если сложились опасные условия для работы, которые ставят под угрозу жизни спасателей.

Кроме того, правилами альпинизма установлено, что ответственный за безопасность спасателей имеет право запретить выход на маршрут, если это представляет угрозу их жизни и здоровью. В данном случае погодные условия не позволяют проводить спасательную операцию. Однако компетентные органы могут провести проверку обстоятельств, при которых принимались решения о ее приостановке, — объяснил специалист.

По его словам, если такие обстоятельства будут установлены, то ответственные за принятие незаконных решений понесут наказание. Также привлечь к ответственности можно, если виновный мог оказать потерпевшему помощь, но не сделал этого, указал Григорьев. Он добавил, что законодательство Киргизии, как и других бывших Союзных республик СССР, очень близко по содержанию к российскому. Кроме того, спасательные правила универсальны в общемировой практике.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомство начало процессуальную проверку по факту происшествия с альпинисткой Наговицыной на пике Победы в Киргизии. Спортсменка больше недели находится на высоте свыше 7000 метров из-за перелома ноги.

