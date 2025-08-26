День знаний — 2025
26 августа 2025 в 15:47

В Госдуме придумали, как поддержать школьников из малообеспеченных семей

Депутат Лантратова призвала бесплатно раздавать тетради детям из бедных семей

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила обеспечить тетрадями всех школьников из малообеспеченных и бедных семей, пишет 360.ru. С инициативой парламентарий обратилась в Министерство просвещения РФ.

Стоимость комплекта рабочих тетрадей для одного ученика девятого класса варьируется от трех до пяти тысяч рублей в год. Согласитесь, немало. Особенно если в семье несколько детей или одна мама с зарплатой 20 тысяч рублей, — посетовала Лантратова.

По словам народного избранника, в некоторых регионах до трети детей не имеют тетрадей по всем школьным предметам. В связи с этим возникает социальное неравенство, подытожила депутат.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что региональные власти закладывают средства на подготовку к школе детей из многодетных семей. По ее словам, меры поддержки реализуются в большинстве субъектов РФ на основании указа президента от 2024 года.

школьники
семьи
депутаты
поддержка
