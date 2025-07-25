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25 июля 2025 в 11:52

В Госдуме рассказали о господдержке школьников в регионах

Депутат Бессараб: в бюджетах регионов заложены средства на подготовку к школе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Региональные власти закладывают средства на подготовку к школе детей из многодетных семей, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, меры поддержки реализуются в большинстве субъектов РФ на основании указа президента от 2024 года.

В соответствии с указом президента от 2024 года в большинстве регионов РФ подготовкой к школе многодетных семей помогает заниматься региональная власть. То есть уже в региональных бюджетах заложены соответствующие средства, которые идут на приобретение школьной формы, на приобретение спортивной формы, на бесплатное горячее питание всех без исключения деток из многодетных семей, — пояснила Бессараб.

Кроме того, она отметила, что дополнительную помощь получают малоимущие семьи. По ее словам, они могут использовать ежемесячные пособия на детей.

Что касается непосредственно поддержки малоимущих семей при подготовке к школе, то у нас семьи почти с 11 млн деток получают единое пособие ежемесячно. На эти средства тоже можно готовиться к школе. В прошлом году по указу президента остатки средств материнского семейного капитала, составляющие менее 10 тысяч рублей были предоставлены в распоряжение семей, — резюмировала Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что многодетные и малообеспеченные семьи могут рассчитывать на получение субсидий для подготовки детей к школе. По его словам, размер выплат варьируется в зависимости от региона и составляет от 1,5 тысячи рублей до 14 тысяч рублей.

школьники
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многодетные
Россия
Дмитрий Бугров
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Наталья Наволоцкая
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