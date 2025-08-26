Продажи карт Таро рухнули почти в два раза Moneyplace: продажи карт Таро на российских маркетплейсах снизились на 46%

Продажи карт Таро на маркетплейсах этим летом снизились на 46% по сравнению с прошлым годом, передает РИА Новости со ссылкой на сервис Moneyplace. Также среди россиян значительно упал интерес к рунам для гадания, а именно на 43% в годовом выражении.

По данным агентства, средний чек на эзотерические товары с июня по август вырос на 11,24% и составил 574 рубля. Однако в целом выручка сильно уменьшилась. Раньше показатель доходил до 172,8 млн рублей. На данный момент он составляет 103,5 млн рублей.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов сообщил, что готовит пакет поправок, который законно приравняет тарологию к конкретным видам мошеннических действий. По его мнению, деятельность гадателей указывает на проблемы общества с моралью.

До этого его коллега Андрей Свинцов заявил, что духовные наставники, маги и те, кто практикует эзотерику, негативно влияют на людей, способствуя разрушению браков. По его словам, человек, который долго находится под таким воздействием, как правило, остается в одиночестве.