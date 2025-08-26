День знаний — 2025
26 августа 2025 в 14:42

«Наверняка натовские»: генерал о самолете над Винницкой областью

Генерал Липовой: самолет над Винницкой областью перевозил технику НАТО для ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военно-транспортный самолет над Винницкой областью, визуально похожий на Ил-76, вероятно, перевозил технику НАТО для ВСУ, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, переброска вооружений могла происходить как внутри самой Украины, так и со стороны Польши и других стран Европы.

У НАТО есть самолеты, похожие на Ил-76. В них можно перевозить все, что туда поместится: и боевую технику, и боеприпасы, и грузы. Тем более что Винница — это западная Украина, и там наверняка есть посадочные площадки, где они могут приземлиться. Это наверняка натовские самолеты, которые привозят военные грузы именно для ВСУ. Это не является каким-то ноу-хау. Это вполне нормально — идет переброска как внутри Украины, так и со стороны Польши и Европы, — сказал Липовой.

Ранее политолог Владимир Жарихин заявил, что Варшава будет вынуждена продолжать поддерживать Киев, несмотря на серьезные идеологические разногласия. По его словам, дисциплина НАТО для Польши важнее исторической памяти.

