День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 14:32

Херсонская область потратила 133 млрд рублей на экономическое развитие

Сальдо: за два года на Херсонщине освоили 133 млрд рублей на развитие экономики

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Херсонская область освоила 133 млрд рублей в 2023–2024 году в рамках программы социально-экономического развития, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Владимир Сальдо. По его словам, за 2025 год освоено 82 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Программа социально-экономического развития действует. За 2023–2024 год 346 мероприятий [реализовано] и освоено 133 млрд рублей, уже добавляется и 2025 год. В 2025 году немного меньше, еще год не закончился, но уже за 2025 год 82 млрд освоили, — сказал Сальдо.

Ранее Путин на встрече с Сальдо в Кремле заявил, что Херсонской области необходима программа мелиорации. Глава государства выдвинул такое предложение в связи с низким урожаем. Президент уточнил у Сальдо, каков процент упадка урожайности с гектара в результате неблагоприятных погодных условий. По его словам, за год этот показатель снизился вдвое, до 19 центнеров с указанного участка земли. Путин учел, что в регионе было «под сорок градусов» жары.

До этого Сальдо говорил, что морские порты в Херсонской области будут восстановлены и начнут работать после заключения мирного соглашения. Он подчеркнул, что при этих же обстоятельствах запустят Каховскую плотину и Антоновский мост.

Херсонская область
Владимир Сальдо
Владимир Путин
развитие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В мессенджер MAX внедрили защиту от мошенников
Турэксперт ответил на слухи о запрете пользоваться телефонами в Египте
В Ленобласти изменится стоимость земельных участков
Отоларинголог дал советы, как безопасно слушать музыку в наушниках
Европейская страна отвергла идею конфискации российских активов
Юрист рассказал, как ввезенный сувенир может привести к тюрьме
В Госдуме придумали, как поддержать школьников из малообеспеченных семей
Раскрыто, что можно посадить в саду сентябре
В Баку обозначили желаемую дату решения о роспуске Минской группы ОБСЕ
Больница в Салехарде сошла со свай вместе с врачами
Пик Победы в Киргизии унес жизни пяти альпинистов в августе
Хоккеист-подросток погиб в ДТП в Самарской области
Китай покажет способное ударить по США новейшее оружие
Назван единственный витамин для беременных с доказанным эффектом
Политолог раскрыл главный камень преткновения поляков и украинцев
Альпинист рассказал, что ждет человека на большой высоте
Аналитик оценил последствия возможного разрыва сделки РФ и Боливии по литию
Гребец Петров поблагодарил россиян за новую мотивацию после триумфа на ЧМ
Россиянка потеряла свыше полмиллиона рублей после «заработка» на лайках
В российском регионе мужчина из-за ревности пырнул ножом свою подругу
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду
Общество

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.