Херсонская область потратила 133 млрд рублей на экономическое развитие Сальдо: за два года на Херсонщине освоили 133 млрд рублей на развитие экономики

Херсонская область освоила 133 млрд рублей в 2023–2024 году в рамках программы социально-экономического развития, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Владимир Сальдо. По его словам, за 2025 год освоено 82 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Программа социально-экономического развития действует. За 2023–2024 год 346 мероприятий [реализовано] и освоено 133 млрд рублей, уже добавляется и 2025 год. В 2025 году немного меньше, еще год не закончился, но уже за 2025 год 82 млрд освоили, — сказал Сальдо.

Ранее Путин на встрече с Сальдо в Кремле заявил, что Херсонской области необходима программа мелиорации. Глава государства выдвинул такое предложение в связи с низким урожаем. Президент уточнил у Сальдо, каков процент упадка урожайности с гектара в результате неблагоприятных погодных условий. По его словам, за год этот показатель снизился вдвое, до 19 центнеров с указанного участка земли. Путин учел, что в регионе было «под сорок градусов» жары.

До этого Сальдо говорил, что морские порты в Херсонской области будут восстановлены и начнут работать после заключения мирного соглашения. Он подчеркнул, что при этих же обстоятельствах запустят Каховскую плотину и Антоновский мост.