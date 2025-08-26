Путин указал на необходимость программы мелиорации в одном регионе

Херсонской области необходима программа мелиорации, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Владимиром Сальдо в Кремле. Так называют комплекс мероприятий, направленных на улучшение гидрологических, почвенных и агроклиматических условий с целью повышения плодородия, продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных земель. Глава государства выдвинул такое предложение в связи с низким урожаем.

Программу надо сделать отдельную, — подчеркнул Путин.

Лидер уточнил у Сальдо, каков процент упадка урожайности с гектара в результате неблагоприятных погодных условий. По его словам, за год этот показатель снизился вдвое, до 19 центнеров с указанного участка земли. Путин учел, что в регионе было «под 40 градусов» жары.

Ранее председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Краснодарского края Александр Шипулин назвал последствия аномальной засухи в южных регионах России. По его словам, это негативно скажется на урожае сахарной свеклы. Шипулин отметил, что под удар также попали подсолнечник и кукуруза.