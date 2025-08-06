В Херсонской области заговорили о будущем портов и Каховской плотины Сальдо заявил, что порты Херсонской области восстановят после мирного соглашения

Морские порты в Херсонской области будут восстановлены и начнут работать после заключения мирного соглашения, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что при этих же обстоятельствах запустят Каховскую плотину и Антоновский мост.

О восстановлении портов Херсонской области сейчас речи не идет. Восстанавливать будем после заключения полномасштабного мирного соглашения, — заявил Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что украинских военных для десанта на Тендровскую и Кинбурнскую косы на базе в Очакове Николаевской области тренировали инструкторы из Великобритании, Германии и Франции. По его словам, это «стандартный набор» инструкторов-европейцев.

Он также уточнил, что вся техника, на которой украинские бойцы передвигаются по воде, в большинстве своем западная. Это в том числе лодки и безэкипажные катера.

До этого губернатор рассказал, что беспилотники ВСУ, не найдя военных объектов, бьют по гражданскому населению Херсонской области. Он отметил, что интенсивность атак нарастает каждый раз на фоне переговоров между Россией и Украиной.