Сосиски не рекомендуется жарить, поскольку при термической обработке этого продукта могут выделиться канцерогены, заявил «Вечерней Москве» диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, этот полуфабрикат можно есть без особого приготовления.

Канцерогены образуют в организме токсичные продукты распада, которые накапливаются в виде жировых клеток, вызывают воспаление, преждевременное старение, возникновение морщин, повышение сахара в крови и развитие возрастных болезней, — предупредил Гинзбург.

Он уточнил, что, если человек съест сосиски без приготовления, это не навредит его здоровью. На производстве слюду наполняют уже вареным мясом.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что капсульный кофе может привести к отравлению и даже нарушить гормональный баланс. Она отметила, что есть риск накапливания канцерогенных веществ в герметичной емкости.