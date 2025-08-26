День знаний — 2025
26 августа 2025 в 14:47

Садовод рассказала, как подготовить грядку к будущему сезону

Садовод Воронова: в сентябре нужно добавить в почву удобрения или навоз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В сентябре стоит подготовить почву под посадки в будущем сезоне, рассказала NEWS.ru эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, спустя некоторое время после сбора урожая необходимо тщательно прополоть грядку.

Сентябрь — время готовить грядки под посадки в будущем сезоне. Делать это нужно несмотря на погоду. После уборки урожая необходимо подождать шесть дней, чтобы в почве успокоилась микрофлора. Затем необходимо убрать все сорняки с корнями, так как им могут достаться все полезные вещества. Стоит также выкопать все однолетние растения, — рассказала эксперт.

По ее словам, затем стоит вносить удобрения, можно при этом использовать минеральные, органические или даже навоз — в следующем году он уже превратиться в перегной.

Ранее стало известно, что во время заморозков дачникам рекомендуется делать дополнительные укрытия, даже если в теплице будет два — три градуса выше нуля. Эти простые действия помогут вам лучше сохранить тепло для помидоров.

садоводы
растения
урожай
грядка
Степанида Королева
С. Королева
