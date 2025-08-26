Садовод рассказала, как подготовить грядку к будущему сезону Садовод Воронова: в сентябре нужно добавить в почву удобрения или навоз

В сентябре стоит подготовить почву под посадки в будущем сезоне, рассказала NEWS.ru эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, спустя некоторое время после сбора урожая необходимо тщательно прополоть грядку.

Сентябрь — время готовить грядки под посадки в будущем сезоне. Делать это нужно несмотря на погоду. После уборки урожая необходимо подождать шесть дней, чтобы в почве успокоилась микрофлора. Затем необходимо убрать все сорняки с корнями, так как им могут достаться все полезные вещества. Стоит также выкопать все однолетние растения, — рассказала эксперт.

По ее словам, затем стоит вносить удобрения, можно при этом использовать минеральные, органические или даже навоз — в следующем году он уже превратиться в перегной.

