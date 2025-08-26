Психолог объяснила, как проверить готовность ребенка к учебе

Родителям следует убедиться, что их дети точно помнят адрес своего дома, а также номер телефона как минимум одного из родителей, заявила «Москве 24» психолог Екатерина Игонина. Взрослым также важно проверить, знает ли ребенок, как обратиться к учителю в разных ситуациях.

Помимо этого важно лишний раз напомнить младшеклассникам правила поведения на улице, посоветовала Игонина. С ребенком важно спокойно обсудить, что делать в нештатных ситуациях, когда, например, его вовремя не забрали из школы.

Потеря ключей или телефона, транспортные проблемы или общение с незнакомыми людьми. Чем больше подобных сценариев родитель смоделирует и разберет вместе со школьником, тем более уверенным тот будет чувствовать себя при столкновении с реальными трудностями, заключила эксперт.

Врач Александр Саутенко ранее заявил, что вес рюкзака, наполненного всеми необходимыми вещами, не должен превышать 10% от массы тела ребенка. Если ученик весит 30 кг, то максимальный вес рюкзака для него составляет около 3 кг.