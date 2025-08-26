День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 14:27

Психолог объяснила, как проверить готовность ребенка к учебе

Психолог Игонина призвала родителей убедиться, что ребенок помнит свой адрес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родителям следует убедиться, что их дети точно помнят адрес своего дома, а также номер телефона как минимум одного из родителей, заявила «Москве 24» психолог Екатерина Игонина. Взрослым также важно проверить, знает ли ребенок, как обратиться к учителю в разных ситуациях.

Помимо этого важно лишний раз напомнить младшеклассникам правила поведения на улице, посоветовала Игонина. С ребенком важно спокойно обсудить, что делать в нештатных ситуациях, когда, например, его вовремя не забрали из школы.

Потеря ключей или телефона, транспортные проблемы или общение с незнакомыми людьми. Чем больше подобных сценариев родитель смоделирует и разберет вместе со школьником, тем более уверенным тот будет чувствовать себя при столкновении с реальными трудностями, заключила эксперт.

Врач Александр Саутенко ранее заявил, что вес рюкзака, наполненного всеми необходимыми вещами, не должен превышать 10% от массы тела ребенка. Если ученик весит 30 кг, то максимальный вес рюкзака для него составляет около 3 кг.

учеба
школы
дети
безопаность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена Диброва опровергла слухи об измене супругу
В мессенджер MAX внедрили защиту от мошенников
Турэксперт ответил на слухи о запрете пользоваться телефонами в Египте
В Ленобласти изменится стоимость земельных участков
Отоларинголог дал советы, как безопасно слушать музыку в наушниках
Европейская страна отвергла идею конфискации российских активов
Юрист рассказал, как ввезенный сувенир может привести к тюрьме
В Госдуме придумали, как поддержать школьников из малообеспеченных семей
Раскрыто, что можно посадить в саду сентябре
В Баку обозначили желаемую дату решения о роспуске Минской группы ОБСЕ
Больница в Салехарде сошла со свай вместе с врачами
Пик Победы в Киргизии унес жизни пяти альпинистов в августе
Хоккеист-подросток погиб в ДТП в Самарской области
Китай покажет способное ударить по США новейшее оружие
Назван единственный витамин для беременных с доказанным эффектом
Политолог раскрыл главный камень преткновения поляков и украинцев
Альпинист рассказал, что ждет человека на большой высоте
Аналитик оценил последствия возможного разрыва сделки РФ и Боливии по литию
Гребец Петров поблагодарил россиян за новую мотивацию после триумфа на ЧМ
Россиянка потеряла свыше полмиллиона рублей после «заработка» на лайках
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду
Общество

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.