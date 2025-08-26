Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 11:32

Стало известно, сколько должен весить школьный рюкзак

Врач Саутенко: полный рюкзак должен весить не более 10% массы тела ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вес рюкзака, наполненного всеми необходимыми вещами, не должен превышать 10% от массы тела ребенка, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России кандидат медицинских наук Александр Саутенко в беседе с RT. Если ученик весит 30 кг, то максимальный вес рюкзака для него составляет около 3 кг.

Перегрузка приводит к смещению центра тяжести, ребенок начинает компенсаторно напрягать мышцы и сутулиться. Это путь к хронической боли и проблемам с осанкой, — поделился специалист.

Врач подчеркнул, что рюкзак должен быть комфортным. Важно, чтобы школьник смог примерить его в магазине и убедиться, что он не вызывает неудобств при движении. Помимо этого, для детей младшего школьного возраста рекомендуется выбирать стулья с жестким каркасом и ортопедической спинкой. Для подростков предпочтительны более мягкие модели.

Часто дети допускают ошибку, нося рюкзак только на одном плече. Это ведет к неравномерному распределению нагрузки и может вызвать искривление позвоночника. По словам Саутенко, важно, чтобы лямки рюкзака были правильно отрегулированы, обеспечивая плотное прилегание к спине и предотвращая его опускание ниже поясницы.

Чтобы не перегружать ребенка, эксперт порекомендовал использовать электронные учебники, договориться о наличии двух комплектов книг (один для школы, другой для дома) и следить за тем, чтобы ребенок не носил в рюкзаке лишние вещи.

Ранее юрист Ольга Ошкина заявила, что школы не имеют права не допускать учеников к занятиям из-за отсутствия формы определенного образца. До этого школы могли устанавливать требования к одежде учеников, но теперь стало известно, что руководство не вправе навязывать конкретного поставщика формы.

