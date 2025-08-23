Юрист раскрыл, законно ли не пускать школьника на уроки без формы

Юрист раскрыл, законно ли не пускать школьника на уроки без формы Юрист Ошкина: школа не имеет права отстранять ученика без формы от уроков

Школа не имеет права не допускать ученика к занятиям из-за отсутствия формы определенного образца, заявила в беседе с РИА Новости член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина. По ее словам, достаточно того, что одежда ребенка выглядит опрятной и соответствует общепринятым нормам делового стиля.

Согласно закону «Об образовании», школа вправе самостоятельно устанавливать требования к одежде обучающихся с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей, подчеркнула специалист. Однако руководство учебного заведения не вправе навязывать конкретного поставщика формы, а родители могут написать заявление директору с решением об отказе от ношения ребенком школьной формы, уточнила Ошкина.

Директор обязан рассмотреть заявление, — добавила юрист.

Эксперт отметила, что на практике недопуск ученика в школу без формы определенного образца, если одежда опрятна и соответствует деловому стилю, происходит крайне редко. Если ребенка все же не пустили на урок, Ошкина посоветовала зафиксировать нарушение и обратиться с жалобой на действия администрации школы.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что дешевая школьная форма может вызвать у ребенка зуд и раздражения на коже, а также повышенную потливость. Кроме того, такая одежда чревата перегревом и повышенной утомляемостью детей.