В Совфеде оценили, готовы ли россияне к единой школьной форме

Сенатор Косихина заявила, что общество пока не готово к единой школьной форме

Российское общество пока не готово к введению единой школьной формы, выразила мнение член комитета по социальной политике Совета Федерации Наталия Косихина в беседе с NEWS.ru. Она приняла участие в акции «Первая Строчка», направленной на поддержку и развитие отечественного производства в сфере текстиля и легкой промышленности. Косихина убеждена, что данный вопрос нужно обсуждать.

Нет. Общество пока не готово. Это, конечно, нужно обсуждать, выстраивать диалог. У нас есть примеры очень хорошие, хорошо забытое старое. Сегодня и время диктует свои условия, — считает сенатор.

Косихина добавила, что 1 сентября она посетила сразу три линейки. Сенатор обратила внимание, что практически все молодые родители транслируют классический образ школьника с темным низом и светлым верхом.

Это были настоящие школьники, не было перебора яркости, все в меру, — констатировала сенатор.

Ранее опрос сервиса Superjob показал, что не менее 55% россиян выступают против единой спортивной формы для уроков физкультуры в школах. При этом положительно к такой инициативе относятся 28% респондентов.
