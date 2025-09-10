Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно отношение россиян к единой форме для уроков физкультуры

Superjob: 55% россиян выступают против единой формы для уроков физкультуры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не менее 55% россиян выступают против единой спортивной формы для уроков физкультуры в школах, сообщил РБК со ссылкой на данные опроса сервиса Superjob. При этом положительно к такой инициативе относятся 28% респондентов.

Те, кто поддерживает введение единой формы для физкультуры, отмечают, что она будет приносить школьникам удобства, противники этой же идеи считают, что спортивная одежда должна подбираться для ребенка индивидуально. Среди мужчин и женщин инициативу чаще критикуют первые (58% и 53% соответственно). Кроме того, в опросе подчеркивается, что введение единой формы в основном не поддерживают молодые люди до 35 лет.

Ранее председатель комитета ГД по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил, что в Госдуме рассматривают возможность введения единой спортивной формы для школьников по всей России. По словам парламентария, разработан дизайн будущей формы, который будет выполнен в цветах российского триколора.

До этого в Сети сравнили новую школьную форму, представленную Министерством просвещения в рамках общегосударственного стандарта, с костюмами персонажей из советского фильма «Служебный роман». В частности, отмечается сходство с образами Людмилы Калугиной в исполнении Алисы Фрейндлих, которая носила строгий бордовый костюм.

