В Роспотребнадзоре предупредили об опасности дешевой формы для школы В Роспотребнадзоре заявили, что дешевая школьная форма может вызвать зуд

Дешевая школьная форма может вызвать у ребенка зуд и раздражения на коже, а также повышенную потливость, пишет Мойка78 со ссылкой на Роспотребнадзор. Кроме того, такая одежда чревата перегревом и повышенной утомляемостью детей.

Родителей зачастую привлекает цена такой формы, однако экономия иллюзорна, впоследствии взрослые могут потратить больше денег на лечение ребенка, предупредили в ведомстве. Специалисты отметили, что форма из синтетики повышает риск простудных и кожных заболеваний, в том числе дерматита.

Кроме того, не секрет, что синтетика накапливает статическое электричество. У детей это может спровоцировать повышенную возбудимость нервной системы, раздражительность и головные боли. Так не исключено, что ношение некачественной школьной формы прямо повлияет как на самочувствие ребенка, так и на его поведение и успеваемость в школе.

Ранее стилист Алексей Сухарев заявил, что школьная форма должна соответствовать моде, а также быть приятной к телу и удобной. По его словам, немаловажно, чтобы материалы детской одежды были дышащими и простыми в уходе.