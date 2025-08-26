Суд приравнял эскортниц к проституткам В Москве суд заблокировал пять сайтов из-за пропаганды проституции

Суд в Москве заблокировал пять сайтов, где девушки под видом тревел-блогеров предлагали услуги эскорта, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, такое решение было принято в связи с пропагандой проституции. Суд постановил, что этому способствует информация о платных сексуальных услугах.

Согласно решению инстанции, размещенные на сайтах данные также нарушают права неопределенного круга лиц, включая несовершеннолетних. Информацию на заблокированных ресурсах сочли противоречащей требованиям российского законодательства, а также наносящей вред общественной морали и здоровью.

Ранее стало известно, что в Туапсе перед судом предстанут 48-летний мужчина и его 49-летняя жена по обвинению в организации бизнеса по оказанию сексуальных услуг. Оба фигуранта уголовного дела могут получить до пяти лет лишения свободы.

В конце июня выяснилось, что в Краснодаре 13 человек вовлекали женщин в занятия проституцией. По данным местного МВД, криминальную схему пресекли правоохранители из Москвы и с Кубани.