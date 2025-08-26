День знаний — 2025
26 августа 2025 в 14:39

Антисанитария стала причиной массового отравления туристов в Дагестане

В Дагестане нашли грубые нарушения санитарных норм на двух турбазах

Нарушения были обнаружены на двух турбазах в Дагестане, где отравились 28 человек, в том числе 25 детей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В числе нарушений отсутствие медицинских книжек у персонала и антисанитарное состояние пищеблока. Также на кухне использовалась продукция с истекшим сроком годности.

Приостановлена деятельность пищеблока парк-отеля «Рубас», кафе «Остров Рафт» в Шамильском районе. Проводятся лабораторные исследования проб клинического материала от пострадавших, пищевой продукции, воды, персонала, — сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что группа детей отдыхала в парк-отеле «Рубас». Также они посетили туристическую базу «Остров Рафт». Первые признаки недомогания у детей появились 25 августа. В центральную городскую больницу Дербента были доставлены 19 человек, в том числе 17 детей.

До этого в молочных продуктах Кореновского молочно-консервного комбината обнаружены патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу. Завод производит молочную продукцию под брендами «Коровка из Кореновки», «Кореновское», «Руслада», «Облака из молока» и «Густияр».

