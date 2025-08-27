Это не просто десерт — это облако из ванили и шоколада! Готовим дораяки

Это не просто десерт — это облако из ванили и шоколада! Готовим дораяки

Японские оладьи дораяки — это нежные панкейки с воздушным кремом, которые стали культовым десертом благодаря своей текстуре и сбалансированной сладости. В отличие от привычных оладий, они обладают особой мягкостью и готовятся по уникальной технологии. Всего несколько простых ингредиентов — и вы получаете десерт, который покорит даже самых искушенных сладкоежек.

Для теста потребуется 2 яйца, 80 г сахара, 2 ст. л. меда, 160 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 4 ст. л. воды. Ингредиенты смешивают до гладкого теста и жарят на сухой сковороде как обычные оладьи. Для крема используют 200 г белого шоколада, 100 мл сливок, 100 г сливочного сыра и ванильный экстракт. Шоколад растапливают со сливками, охлаждают и взбивают с сыром до воздушной консистенции.

Готовые дораяки получаются мягкими, слегка влажными и идеально сочетаются с нежным кремом. Традиционно их подают парными, промазывая кремом как основу для сэндвича.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.