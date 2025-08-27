День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 09:30

Это не просто десерт — это облако из ванили и шоколада! Готовим дораяки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Японские оладьи дораяки — это нежные панкейки с воздушным кремом, которые стали культовым десертом благодаря своей текстуре и сбалансированной сладости. В отличие от привычных оладий, они обладают особой мягкостью и готовятся по уникальной технологии. Всего несколько простых ингредиентов — и вы получаете десерт, который покорит даже самых искушенных сладкоежек.

Для теста потребуется 2 яйца, 80 г сахара, 2 ст. л. меда, 160 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 4 ст. л. воды. Ингредиенты смешивают до гладкого теста и жарят на сухой сковороде как обычные оладьи. Для крема используют 200 г белого шоколада, 100 мл сливок, 100 г сливочного сыра и ванильный экстракт. Шоколад растапливают со сливками, охлаждают и взбивают с сыром до воздушной консистенции.

Готовые дораяки получаются мягкими, слегка влажными и идеально сочетаются с нежным кремом. Традиционно их подают парными, промазывая кремом как основу для сэндвича.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
оладьи
завтраки
Япония
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша заставила украинцев раздеться до трусов на границе из-за татуировок
Россиянам рассказали, зачем оставлять компьютер включенным
Число эвакуированных людей на Сахалине достигло 37 человек
Женщина нашла скелет без головы за «Макдоналдсом»
Стало известно, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС
В Саратовской области задержали работавшего на СБУ курьера-диверсанта
Российский титановый гигант ждет возвращения Boeing
Алиев назвал условие подписания мирного соглашения с Ереваном
Останкинская башня отмечает 25-летие страшного пожара
Актер из «Склифосовского» избил свою мать и попал под суд
Успение Пресвятой Богородицы: духовный смысл праздника
Аджика по-астрахански с медовой ноткой
Президент Азербайджана раскрыл, кто может построить дорогу в Нахчыван
В Петербурге захотели устранить лазейки для мигрантов-нарушителей
Эксперт объяснил разницу между ресурсами и нефтегазовыми запасами
Рублев предложил Медведеву поддержку после скандала на US Open
Россиян предупредили о схеме мошенничества с электронными дневниками
Депутат рассказал о штрафах за «самозахват» парковочных мест во дворе
На пике Победы погибших альпинистов больше, чем известно
«Фантастическая логика»: Захарова назвала «спонсоров» ударов по «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.