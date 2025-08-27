Диетические оладьи из кабачков: готовим без муки для легкого ужина

Диетические оладьи из кабачков: готовим без муки для легкого ужина

Оладьи из кабачков — прекрасное решение для завтрака или ужина. Но обычно в них добавляют муку, чтобы тесто хорошо держало форму. А что если обойтись без нее? Тогда получится идеальное диетическое блюдо — легкое, низкокалорийное и очень полезное. Не переживайте, разваливаться не будут.

Мелко натрите 500 г молодых кабачков (кожуру не счищайте!), слегка отожмите лишнюю жидкость. Добавьте 1 куриное яйцо, 50 г тертого сыра (подойдет пармезан или любой другой твердый), 2 ст. л. овсяных отрубей, щепотку соли и перца, любимые приправы. Оставьте на 10 минут — отруби впитают влагу.

Разогрейте сковородку с капелькой масла. Кладите ложкой плотные лепешки, жарьте по 3 минуты с каждой стороны под крышкой. Подавайте с греческим йогуртом или сметанкой.

Совет: если тесто слишком влажное, добавьте 1 ст. л. кокосовой стружки: она свяжет массу и даст тропический аромат.

Читайте также: самые вкусные картофельные оладьи — готовим белорусские драники.