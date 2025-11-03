Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 06:00

Надоели запеканки? Готовим классные кабачковые лодочки на рисе — простой и вкусный рецепт с курицей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Надоели запеканки? Готовим классные кабачковые лодочки на рисе — простой и вкусный рецепт с курицей. Мечтаете о блюде, которое будет и полезным, и по‑настоящему сытным? Попробуйте эти лодочки с куриным фаршем на ароматной рисовой подушке! Блюдо получается лёгким (около 55 ккал на 100 г), но при этом очень аппетитным: нежные кабачки, сочная начинка и рассыпчатый рис создают идеальный баланс вкусов. Готовится просто, выглядит празднично — подойдёт и для семейного ужина, и для неожиданных гостей.

Для начала приготовьте ароматную подушку: на дно формы для запекания выложите сырой рис (150 г), сверху распределите обжаренный до золотистого цвета лук, посыпьте солью, перцем и любимыми специями. Влейте немного воды (около 50 мл) — рис пропарится в процессе запекания. Для «бочонков» возьмите два средних кабачка, нарежьте кольцами толщиной 4 см и аккуратно удалите сердцевину. Для начинки измельчите в блендере 250 г филе куриного бедра, добавьте 25 мл сливок 10%, пропущенный через пресс зубчик чеснока, соль, чёрный перец и щепотку карри, взбейте до однородности.

Наполните кабачковые кольца фаршем «с горкой», установите их вертикально на рисовую подушку. Запекайте при 180°C около 25 минут. За 3 минуты до готовности посыпьте тёртым сыром — появится аппетитная золотистая корочка. Подавайте тёплыми: кабачки останутся нежными, рис — рассыпчатым, а начинка — сочной и ароматной!

Ранее мы готовили обалденную курицу по-немецки. Вкусный рецепт с необычными добавками.

кабачки
рис
курица
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
