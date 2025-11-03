Оладьи как в американской кафешке: готовим обалденные панкейки — нужен один банан, стакан молока и чуть-чуть муки

Завтрак как в американской кафешке: готовим обалденные панкейки — нужен один банан, стакан молока и чуть-чуть муки. Приготовьте классические банановые панкейки — именно такие, как подают на завтрак в США. Нежные, ароматные, с аппетитной золотистой корочкой, они мгновенно создают настроение выходного дня. А главное — готовятся просто и быстро, из продуктов, которые почти всегда есть под рукой.

Что понадобится (на 2 порции): 1 спелый банан, 2 яйца, 200 мл молока, 180 г пшеничной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ст. л. сахара (по желанию), щепотка соли, 1 ст. л. растительного масла (для жарки).

Как приготовить:

Разомните банан в пюре — удобнее всего вилкой или толкушкой. Добавьте яйца и молоко, тщательно перемешайте до однородности. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар (если используете). Постепенно вводите сухие ингредиенты в жидкую смесь, аккуратно размешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться гуще, чем на оладьи, но оставаться текучим. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом. Выливайте тесто порциями, формируя круглые панкейки. Жарьте на среднем огне до румяной корочки с каждой стороны — примерно по 2 минуты. Подавайте горячими, дополнив сливочным маслом, мёдом или свежими ягодами.

