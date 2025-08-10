Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 08:30

Самые вкусные картофельные оладьи: готовим белорусские драники

Рецепт драников: просто и вкусно Рецепт драников: просто и вкусно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Драники — белорусская классика, которую любят во многих странах. Простые картофельные оладьи можно есть и на обед, и на ужин, и на завтрак. Хрустящая корочка, приятный вкус — повторите этот превосходный рецепт.

Очистите и натрите 5 средних картофелин (примерно 600 г) мелко. Быстро отожмите лишний сок, чтобы масса не потемнела. Мелко нарежьте луковицу, добавьте в массу. Вбейте туда же 1 куриное яйцо, всыпьте 1 ст. л. муки и добавьте чуть-чуть соли. Все хорошенько размешайте.

Готовьте на подсолнечном масле. Картофельную массу кладите на сковородку прямо ложкой. Жарьте, пока не подрумянятся с двух сторон. Обычно на это уходит 2–3 минуты. Готовые драники советуем класть на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Подавайте горячими — со сметаной, чесночным соусом. Можно добавить в тесто немного зелени или чесночка, чтобы разнообразить вкус.

  • Совет: если картофель выделяет слишком много сока — дайте ему пару минут постоять и аккуратно слейте жидкость, оставив крахмал на дне миски. Именно он помогает держать форму и делает драники хрустящими.

Читайте также: ленивое хачапури по-аджарски — завтрак за 15 минут.

оладьи
картошка
картофель
рецепты
рецепт
Белоруссия
Беларусь
национальная кухня
простыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вижу много хорошего»: Диброва нарушила молчание после скандала с изменой
Украинцы потребовали смены статуса пропавших без вести для солдат
Юг Китая накрыла новая волна смертельно опасной инфекции
Женщина зарезала собственных детей в квартире
Появились подробности налета стай смертоносных дронов ВСУ
Истребитель-невидимка экстренно приземлился в аэропорту Японии
Япония потеряла второго боксера за двое суток
Правнук Сталина удивил ответом о месте упокоения вождя
Лучшее грузинское блюдо! Готовим хачапури по-аджарски — аппетитно и просто
На Украине мобилизовали мужчину, ухаживавшего за родителями-инвалидами
«Бог ему судья»: в Белгородской области вспомнили деда главы ВС Украины
На Западе раскрыли, в каком вопросе Вашингтон начал прислушиваться к Москве
В Госдуме предложили инициативу по наценкам на социально значимые товары
Историк раскрыл тайный символизм встречи Путина и Трампа на Аляске
Пробка перед Крымским мостом резко увеличилась
Рождество Николая Чудотворца 11 августа: трогательные открытки
Названы самые опасные болезни, которые кошки могут передать человеку
Силовики узнали, как украинских солдат обманывают при эвакуации раненых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 августа: инфографика
Кличко допустил шаг, о котором в Киеве старались молчать
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.