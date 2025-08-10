Самые вкусные картофельные оладьи: готовим белорусские драники

Драники — белорусская классика, которую любят во многих странах. Простые картофельные оладьи можно есть и на обед, и на ужин, и на завтрак. Хрустящая корочка, приятный вкус — повторите этот превосходный рецепт.

Очистите и натрите 5 средних картофелин (примерно 600 г) мелко. Быстро отожмите лишний сок, чтобы масса не потемнела. Мелко нарежьте луковицу, добавьте в массу. Вбейте туда же 1 куриное яйцо, всыпьте 1 ст. л. муки и добавьте чуть-чуть соли. Все хорошенько размешайте.

Готовьте на подсолнечном масле. Картофельную массу кладите на сковородку прямо ложкой. Жарьте, пока не подрумянятся с двух сторон. Обычно на это уходит 2–3 минуты. Готовые драники советуем класть на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Подавайте горячими — со сметаной, чесночным соусом. Можно добавить в тесто немного зелени или чесночка, чтобы разнообразить вкус.

Совет: если картофель выделяет слишком много сока — дайте ему пару минут постоять и аккуратно слейте жидкость, оставив крахмал на дне миски. Именно он помогает держать форму и делает драники хрустящими.

