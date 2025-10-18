Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 17:05

Рецепт мясных ежиков с рисом и подливой на сковороде: домашние в восторге!

Мясные ежики: простейший рецепт Мясные ежики: простейший рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо знают с детства — сочные мясные ежики с рисом в густой подливке. Они напоминают тефтели, но получаются мягче и ароматнее. Подойдут и к картошке, и к гречке, а готовятся просто — прямо на сковородке.

Возьмите 500 г мясного фарша (свинина или говядина), 100 г риса, 1 луковицу, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 200 мл воды, 2 ст. л. сметаны, немного муки, соль и перец по вкусу.

Рис отварите до полуготовности и остудите. В фарш добавьте рис, мелко натертый лук, соль, перец и тщательно перемешайте. Сформируйте круглые шарики размером с грецкий орех. Обваляйте их в муке и выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.

Обжарьте ежики со всех сторон до румяной корочки. Тем временем натрите морковь, добавьте к мясу и слегка обжарьте вместе. В миске смешайте томатную пасту, сметану и воду, вылейте смесь на сковородку, накройте крышкой и тушите на слабом огне 25–30 минут.

Подливка получается густая и насыщенная, а сами ежики — мягкие и сочные. Подавайте их горячими, щедро полив ароматным соусом.

  • Совет: для более нежной текстуры можно добавить в фарш немного сливок или кусочек размоченного хлеба — ежики будут буквально таять во рту.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 160 ккал на 100 г; время приготовления — 50 минут.

Посмотрите рецепт татарской лепешки катламы у нас на сайте — очень просто и очень сытно.

