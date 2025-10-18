Русская классика на вашей кухне: старинный рецепт моченых яблок, который покорит всю семью

Русская классика на вашей кухне: старинный рецепт моченых яблок, который покорит всю семью

Моченые яблоки — традиционная русская закуска с пикантным кисло-сладким вкусом. В отличие от варенья или компота, этот способ заготовки включает легкое брожение, которое придает плодам особую текстуру.

Для приготовления понадобятся твердые осенние яблоки (2,5 кг), пять литров воды, 100 г соли, 400–450 г сахара, листья смородины, вишни или мяты.

Отобранные без повреждений яблоки тщательно моют и просушивают. В чистые банки укладывают листья и плоды. Для рассола в кипящей воде растворяют сахар и соль, остужают.

Остывшим рассолом заливают яблоки, при необходимости придавливая всплывающие плоды. Банки держат 5–6 дней при комнатной температуре, затем доливают свежим сиропом и убирают в прохладное место. Через 1–1,5 месяца яблоки готовы к употреблению.

Ранее сообщалось, что салат «Чаламада» — традиционная кавказская закуска, которая выделяется насыщенным вкусом и хрустящей текстурой. Его издавна готовили в конце лета, когда урожай овощей подходил к концу, а зеленые помидоры не успевали покраснеть до холодов.