Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 14:11

Русская классика на вашей кухне: старинный рецепт моченых яблок, который покорит всю семью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Моченые яблоки — традиционная русская закуска с пикантным кисло-сладким вкусом. В отличие от варенья или компота, этот способ заготовки включает легкое брожение, которое придает плодам особую текстуру.

Для приготовления понадобятся твердые осенние яблоки (2,5 кг), пять литров воды, 100 г соли, 400–450 г сахара, листья смородины, вишни или мяты.

Отобранные без повреждений яблоки тщательно моют и просушивают. В чистые банки укладывают листья и плоды. Для рассола в кипящей воде растворяют сахар и соль, остужают.

Остывшим рассолом заливают яблоки, при необходимости придавливая всплывающие плоды. Банки держат 5–6 дней при комнатной температуре, затем доливают свежим сиропом и убирают в прохладное место. Через 1–1,5 месяца яблоки готовы к употреблению.

Ранее сообщалось, что салат «Чаламада» — традиционная кавказская закуска, которая выделяется насыщенным вкусом и хрустящей текстурой. Его издавна готовили в конце лета, когда урожай овощей подходил к концу, а зеленые помидоры не успевали покраснеть до холодов.

Читайте также
Шпротный салат с горошком: такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента. Даже разбалованным гостям понравилось
Общество
Шпротный салат с горошком: такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента. Даже разбалованным гостям понравилось
Ее называют пелюсткой или барби-капустой: маринуем розовую капусту по самому простому рецепту. Он не подведет
Общество
Ее называют пелюсткой или барби-капустой: маринуем розовую капусту по самому простому рецепту. Он не подведет
Пить или не пить во время еды: как правильно организовать водный режим для стройности и здоровья
Общество
Пить или не пить во время еды: как правильно организовать водный режим для стройности и здоровья
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Общество
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
рецепты
кулинария
блюда
кухня
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отсрочка утильсбора не действует при нарушении важного условия
Обнародован возможный маршрут полета Путина на саммит с Трампом
Маммолог развеяла популярный миф о лифчиках
Аналитик указал на изменение тона Мерца после разговора Трампа с Зеленским
Названа стоимость прокладки тоннеля под Беринговым проливом
Появились кадры с места гибели регбистов Морозова и Чазова
Украинцы оценили переименование сквера в честь Трампа
В сарае россиянина нашли тайник с сотнями тротиловых шашек и патронами
Российские военные спасли бойца «Азова», которого ВСУ пытались убить дроном
В Индии вагон поезда с пассажирами загорелся на ходу
Пожар в даккском аэропорту «закрыл» небо для самолетов
Число заявлений от соотечественников на переезд в Россию достигло рекорда
У «проклятого» на «Битве экстрасенсов» мага случился приступ
«Гитлерюгенд»: Вассерман объяснил жестокость украинских военных
Иранские студенты массово едут учиться в российские университеты
В Германии сменилась самая популярная среди населения партия
Названы четыре страны, уводящие мир от третьей мировой войны
Российская теннисистка вышла в финал турнира в Нинбо
Назван возможный срок строительства тоннеля между США и Россией
Дмитриев поставил на место журналистов из The Washington Post
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.