21 сентября 2025 в 09:54

Кавказский салат «Чаламада»: пряная закуска с зелеными помидорами, которая станет идеальной парой к мясу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Чаламада» — традиционная кавказская закуска, которая выделяется насыщенным вкусом и хрустящей текстурой. Его издавна готовили в конце лета, когда урожай овощей подходил к концу, а зеленые помидоры не успевали покраснеть до холодов.

Блюдо отлично сочетается с мясом — особенно с бараниной и говядиной, подчеркивая их вкус и облегчая восприятие жирных блюд.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная (поздних сортов) — 500 г;
  • перец болгарский красный или желтый — 180 г;
  • огурцы грунтовые — 100 г;
  • помидоры зеленые или бурые — 100 г;
  • лук репчатый — 50 г;
  • морковь — 70 г;
  • тмин молотый — 1/2 ч. л.;
  • кориандр молотый — 1/2 ч. л.;
  • вода фильтрованная — 300 мл;
  • перец чили — 1/4 стручка;
  • соль каменная — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус винный 6% — 100 мл;
  • укроп свежий — 1 веточка;
  • лист хрена — 1/2 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. В кастрюле соедините воду, соль, сахар и винный уксус. Добавьте чеснок, половину листа хрена, укроп и часть острого перца. Доведите до кипения, проварите 10 минут, затем процедите маринад и остудите.

Шаг 2. Подготовьте овощи:

  • капусту нашинкуйте тонкой соломкой;
  • огурцы нарежьте кружочками;
  • морковь натрите на корейской терке;
  • лук и болгарский перец нарежьте соломкой;
  • зеленые помидоры порежьте дольками или кубиками.

Шаг 3. Смешайте все овощи в большой миске, добавьте молотый тмин и кориандр. Залейте остывшим маринадом, аккуратно перемешайте. Накройте и оставьте при комнатной температуре на 6–8 часов, периодически помешивая.

Шаг 4. Подготовьте банки: тщательно вымойте и простерилизуйте. Плотно уложите овощи, залейте выделившимся соком. Накройте капроновыми или винтовыми крышками (не герметично). Храните в холодильнике или погребе. Минимальное время созревания — 3–4 дня.

Результат — яркий пряный салат, который можно подавать как самостоятельную закуску или в дополнение к горячим мясным блюдам.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
