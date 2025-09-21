Кавказский салат «Чаламада»: пряная закуска с зелеными помидорами, которая станет идеальной парой к мясу

Салат «Чаламада» — традиционная кавказская закуска, которая выделяется насыщенным вкусом и хрустящей текстурой. Его издавна готовили в конце лета, когда урожай овощей подходил к концу, а зеленые помидоры не успевали покраснеть до холодов.
Блюдо отлично сочетается с мясом — особенно с бараниной и говядиной, подчеркивая их вкус и облегчая восприятие жирных блюд.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная (поздних сортов) — 500 г;
- перец болгарский красный или желтый — 180 г;
- огурцы грунтовые — 100 г;
- помидоры зеленые или бурые — 100 г;
- лук репчатый — 50 г;
- морковь — 70 г;
- тмин молотый — 1/2 ч. л.;
- кориандр молотый — 1/2 ч. л.;
- вода фильтрованная — 300 мл;
- перец чили — 1/4 стручка;
- соль каменная — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- уксус винный 6% — 100 мл;
- укроп свежий — 1 веточка;
- лист хрена — 1/2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1. В кастрюле соедините воду, соль, сахар и винный уксус. Добавьте чеснок, половину листа хрена, укроп и часть острого перца. Доведите до кипения, проварите 10 минут, затем процедите маринад и остудите.
Шаг 2. Подготовьте овощи:
- капусту нашинкуйте тонкой соломкой;
- огурцы нарежьте кружочками;
- морковь натрите на корейской терке;
- лук и болгарский перец нарежьте соломкой;
- зеленые помидоры порежьте дольками или кубиками.
Шаг 3. Смешайте все овощи в большой миске, добавьте молотый тмин и кориандр. Залейте остывшим маринадом, аккуратно перемешайте. Накройте и оставьте при комнатной температуре на 6–8 часов, периодически помешивая.
Шаг 4. Подготовьте банки: тщательно вымойте и простерилизуйте. Плотно уложите овощи, залейте выделившимся соком. Накройте капроновыми или винтовыми крышками (не герметично). Храните в холодильнике или погребе. Минимальное время созревания — 3–4 дня.
Результат — яркий пряный салат, который можно подавать как самостоятельную закуску или в дополнение к горячим мясным блюдам.
