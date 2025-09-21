Кавказский салат «Чаламада»: пряная закуска с зелеными помидорами, которая станет идеальной парой к мясу

Салат «Чаламада» — традиционная кавказская закуска, которая выделяется насыщенным вкусом и хрустящей текстурой. Его издавна готовили в конце лета, когда урожай овощей подходил к концу, а зеленые помидоры не успевали покраснеть до холодов.

Блюдо отлично сочетается с мясом — особенно с бараниной и говядиной, подчеркивая их вкус и облегчая восприятие жирных блюд.

Ингредиенты:

капуста белокочанная (поздних сортов) — 500 г;

перец болгарский красный или желтый — 180 г;

огурцы грунтовые — 100 г;

помидоры зеленые или бурые — 100 г;

лук репчатый — 50 г;

морковь — 70 г;

тмин молотый — 1/2 ч. л.;

кориандр молотый — 1/2 ч. л.;

вода фильтрованная — 300 мл;

перец чили — 1/4 стручка;

соль каменная — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

уксус винный 6% — 100 мл;

укроп свежий — 1 веточка;

лист хрена — 1/2 шт.;

чеснок — 1 зубчик.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. В кастрюле соедините воду, соль, сахар и винный уксус. Добавьте чеснок, половину листа хрена, укроп и часть острого перца. Доведите до кипения, проварите 10 минут, затем процедите маринад и остудите.

Шаг 2. Подготовьте овощи:

капусту нашинкуйте тонкой соломкой;

огурцы нарежьте кружочками;

морковь натрите на корейской терке;

лук и болгарский перец нарежьте соломкой;

зеленые помидоры порежьте дольками или кубиками.

Шаг 3. Смешайте все овощи в большой миске, добавьте молотый тмин и кориандр. Залейте остывшим маринадом, аккуратно перемешайте. Накройте и оставьте при комнатной температуре на 6–8 часов, периодически помешивая.

Шаг 4. Подготовьте банки: тщательно вымойте и простерилизуйте. Плотно уложите овощи, залейте выделившимся соком. Накройте капроновыми или винтовыми крышками (не герметично). Храните в холодильнике или погребе. Минимальное время созревания — 3–4 дня.

Результат — яркий пряный салат, который можно подавать как самостоятельную закуску или в дополнение к горячим мясным блюдам.

