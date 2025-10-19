Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 05:00

Беру 1 кабачок и 2 картошки: кабадраники с сыром получаются просто огонь — готовить проще простого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беру 1 кабачок и 2 картошки: кабадраники с сыром получаются просто огонь — готовить проще простого. Эти нежные золотистые котлеты станут вашим любимым блюдом! Легкие, сочные и невероятно ароматные, они идеально подходят для полезного ужина или сытного перекуса. Простой рецепт, доступные ингредиенты и восхитительный результат.

Ингредиенты

  • Кабачки — 1 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Крупа манная — 4 ст. л.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Лук зеленый — пучок
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Овощи натрите на терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, манную крупу, тертый сыр, измельченный зеленый лук, соль и перец. Тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут для набухания манки.
  2. Сформируйте котлеты, обжарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или любимым соусом!

Ранее мы готовили картофельный пирог «Развалюха». Начинка из курицы и грибов — просто и вкусно.

Читайте также
Чудесная лепешка из кабачка, яиц и морковки на сковороде: готовим, когда надоели все яичницы, — из-за сыра она еще вкуснее
Общество
Чудесная лепешка из кабачка, яиц и морковки на сковороде: готовим, когда надоели все яичницы, — из-за сыра она еще вкуснее
Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы
Общество
Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы
Освоила рецепт кефтедес за вечер! Сочные котлеты по-гречески. Мясо не сухое, сохраняет вкус даже на второй день
Общество
Освоила рецепт кефтедес за вечер! Сочные котлеты по-гречески. Мясо не сухое, сохраняет вкус даже на второй день
Если не готовили котлеты так, то много потеряли: шикарный рецепт с творогом, курицей и кабачком — еще и для похудения подходит
Общество
Если не готовили котлеты так, то много потеряли: шикарный рецепт с творогом, курицей и кабачком — еще и для похудения подходит
Хашбраун из картошки: готовим драники по-американски без муки и яиц
Общество
Хашбраун из картошки: готовим драники по-американски без муки и яиц
кабачки
картошка
картофель
котлеты
драники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил о взрывах в небе над российским городом
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном оказалась под большим вопросом
Российские дроны лишили ВСУ воздушного снабжения
Умер бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс: причина, что известно
Главная роль, здоровье, репетиции: как сейчас живет Михаил Ефремов
Поддержка НАТО и ЕС конфликта на Украине получила резкую оценку
Россиян и белорусов не допустили до выборов в Прибалтике
Два крупных российских города закрыли небо для самолетов
Стало известно, до какого срока продлили дачную амнистию в России
Фтор: чем опасен, в какой еде больше всего, где подвох. Ликбез от врача
Россиян будут лишать водительских прав за прием некоторых лекарств
Визит Зеленского в Белый дом завершился унизительным финалом
В РАНХиГС озвучили, как россияне могут увеличить пенсию
В Госдуме решили добавить солнца в рабочие дни
ХАМАС уличило Израиль в нарушении соглашения
Дебют в кино, суды и долги, скандал из-за СВО: где сейчас Zivert
Немцы мечтают лишить украинских беженцев гражданских пособий
«Кранты»: в Киеве предсказали судьбу Зеленского
Стало известно, на кого возлагаются надежды по миротворческим силам в Газе
Лобовое стекло Boeing 737 MAX разбилось на высоте 11 тысяч метров
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.