Беру 1 кабачок и 2 картошки: кабадраники с сыром получаются просто огонь — готовить проще простого. Эти нежные золотистые котлеты станут вашим любимым блюдом! Легкие, сочные и невероятно ароматные, они идеально подходят для полезного ужина или сытного перекуса. Простой рецепт, доступные ингредиенты и восхитительный результат.
Ингредиенты
- Кабачки — 1 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Крупа манная — 4 ст. л.
- Сыр твердый — 100 г
- Лук зеленый — пучок
- Масло растительное — для жарки
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Овощи натрите на терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, манную крупу, тертый сыр, измельченный зеленый лук, соль и перец. Тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут для набухания манки.
- Сформируйте котлеты, обжарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или любимым соусом!
