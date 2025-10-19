Беру 1 кабачок и 2 картошки: кабадраники с сыром получаются просто огонь — готовить проще простого

Беру 1 кабачок и 2 картошки: кабадраники с сыром получаются просто огонь — готовить проще простого. Эти нежные золотистые котлеты станут вашим любимым блюдом! Легкие, сочные и невероятно ароматные, они идеально подходят для полезного ужина или сытного перекуса. Простой рецепт, доступные ингредиенты и восхитительный результат.

Ингредиенты

Кабачки — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Крупа манная — 4 ст. л.

Сыр твердый — 100 г

Лук зеленый — пучок

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Овощи натрите на терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, манную крупу, тертый сыр, измельченный зеленый лук, соль и перец. Тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут для набухания манки. Сформируйте котлеты, обжарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или любимым соусом!

