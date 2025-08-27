Кабачковые блинчики покорят вас! Подходят для сладких и соленых начинок

Кабачковые блинчики покорят вас! Подходят для сладких и соленых начинок! Эти нежные блины покорят вас своей воздушной текстурой и тонким овощным вкусом. Идеальный способ накормить семью полезным завтраком или приготовить лёгкий ужин без лишних хлопот. Универсальная основа сладких и пикантных наполнителей.

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт (300 г)

Яйцо — 3 шт

Мука — 270 г

Молоко — 500 мл

Соль — по вкусу

Зелень свежая — по желанию

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Кабачок очистите от кожуры и натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. В глубокой миске соедините натертый кабачок с яйцами и солью, тщательно перемешайте. Влейте половину молока, постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая тесто чтобы избежать комочков. Добавьте оставшееся молоко и мелко рубленную зелень, перемешайте до однородной консистенции. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выливайте тесто половником и распределяйте тонким слоем по дну. Обжаривайте блинчики на среднем огне с двух сторон до румяной золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной, творожным сыром, слабосоленой рыбой или вашими любимыми начинками.

