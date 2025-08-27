День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 15:00

Кабачковые блинчики покорят вас! Подходят для сладких и соленых начинок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые блинчики покорят вас! Подходят для сладких и соленых начинок! Эти нежные блины покорят вас своей воздушной текстурой и тонким овощным вкусом. Идеальный способ накормить семью полезным завтраком или приготовить лёгкий ужин без лишних хлопот. Универсальная основа сладких и пикантных наполнителей.

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт (300 г)
  • Яйцо — 3 шт
  • Мука — 270 г
  • Молоко — 500 мл
  • Соль — по вкусу
  • Зелень свежая — по желанию
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Кабачок очистите от кожуры и натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. В глубокой миске соедините натертый кабачок с яйцами и солью, тщательно перемешайте. Влейте половину молока, постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая тесто чтобы избежать комочков. Добавьте оставшееся молоко и мелко рубленную зелень, перемешайте до однородной консистенции.
  2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выливайте тесто половником и распределяйте тонким слоем по дну. Обжаривайте блинчики на среднем огне с двух сторон до румяной золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной, творожным сыром, слабосоленой рыбой или вашими любимыми начинками.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

блины
кабачки
завтраки
панкейки
оладьи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девочка-подросток упала с моста в реку и не всплыла
В Петербурге запустили движение по Невскому проспекту
Трамп получил совет, как провести саммит с Украиной
Жителям российского города запретили ночные катания на самокатах
Диверсия с ядом, болезни добивают солдат: новости СВО на вечер 27 августа
В России предложили отменить пенсионные баллы
Очевидец указал на странную деталь в исчезновении Свечникова в Босфоре
Франция готовит больницы к приему раненых из зон боевых действий
Подростка шесть дней лечили от ушиба вместо сепсиса, пока он не умер
Продукты с отрицательной калорийностью: правда или миф?
В Совфеде описали судьбу Евросоюза при вступлении Украины
Обнародовано последнее видео с пропавшим Свечниковым
МИД: Ереван не взял на себя обязательство перед Баку изменить конституцию
Две блогерши залезли на патрульное авто ради видео
Необычные соленые огурцы с медом и горчицей
Напавший на полицейских в Москве мигрант оказался членом ИГ
Ветра и леденящий холод до -1? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Франция напала на Курск»: Париж полез на русскую землю, как ответит Москва
Стало известно, кто из украинских чиновников встретится с Уиткоффом в США
Юрист ответил, сможет ли сын Наговицыной взыскать расходы с организаторов
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.