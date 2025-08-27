Осень наступает на пятки! Пеку морковный пирог с кабачками и сырным кремом!

Если вы ищете рецепт необычного, но невероятно вкусного десерта, который удивит ваших гостей и домочадцев, этот морковный пирог с кабачками станет настоящим открытием! Он сочетает в себе нежность овощной основы, сладость моркови и пикантность сырного крема. Идеально подходит для чаепития, семейного праздника или просто как способ порадовать себя нестандартным десертом.

Для начала натрите на мелкой терке 200 граммов моркови и 200 граммов молодых кабачков. Тщательно отожмите сок, чтобы тесто не получилось слишком влажным. Добавьте 2 яйца, 150 граммов сахара, 100 миллилитров растительного масла и щепотку ванилина. Перемешайте до однородности.

Всыпьте 200 граммов муки, смешанной с 10 граммами разрыхлителя. Аккуратно перемешайте тесто ложкой движениями снизу вверх. Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом, и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистого цвета.

Для крема смешайте 200 граммов творожного сыра, 50 граммов сливочного масла, 50 граммов сахарной пудры и щепотку ванилина. Взбейте миксером до воздушной консистенции. Полностью остывший пирог разрежьте горизонтально на два коржа. Промажьте кремом и соберите обратно.

Украсьте тертой морковью или орехами. Дайте пирогу пропитаться в холодильнике 2–3 часа. Нежный, влажный и с идеальным балансом сладости и легкой кислинки — этот пирог станет жемчужиной вашей кулинарной коллекции!

