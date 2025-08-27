За 12 минут! Кабачковые пышки-таратушки на кефире! 5 ингредиентов и мука

Готовим обалденные кабачковые пышки-таратушки на кефире. Если вы ищете рецепт нежных, воздушных и невероятно вкусных оладий, которые тают во рту, эти кабачковые пышки-таратушки станут настоящим открытием! Они сочетают в себе легкую кислинку кефира, нежность кабачков и аппетитную хрустящую корочку. Идеально подходят для завтрака, ужина или быстрого перекуса, когда хочется чего-то простого, но очень вкусного.

Натрите на мелкой терке 400 граммов молодых кабачков, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Тщательно отожмите жидкость. Добавьте 250 миллилитров кефира, 1 яйцо, щепотку соды и соль по вкусу. Перемешайте до однородности. Постепенно введите 200 граммов муки, аккуратно помешивая. Тесто должно получиться густым как сметана.

Разогрейте на сковороде растительное масло. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные пышки. Обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые пышки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Подавайте горячими со сметаной, чесночным соусом или свежей зеленью. Эти пышки хороши как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к мясу или овощам. Нежные, воздушные и невероятно ароматные — они исчезнут со стола в мгновение ока!

