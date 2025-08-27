Кабачковый рулет с фаршем! Вкуснейшее блюдо из простых ингредиентов! Этот рулет из тонкого коржа с сочной начинкой станет настоящей звездой вашего стола. Нежное тесто, ароматный фарш с кабачком и пикантная нотка пармезана создают идеальную гармонию вкусов. Отличное решение для сытного ужина или приема гостей.
Ингредиенты для коржа
- Мука — 250 г
- Кабачок — 200 г
- Сметана — 200 г
- Сливочное масло — 100 г
- Сода — 1/2 ч. л.
- Соль — щепотка
Для начинки
- Фарш мясной — 400 г
- Кабачок — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сыр Пармезан — 70 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль, перец черный молотый — по вкусу
Приготовление
- Приготовьте корж: смешайте муку с солью и содой, добавьте размягченное сливочное масло и сметану, отжатый кабачок, замесите эластичное тесто. Раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт. Для начинки лук и кабачок мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до мягкости, добавьте фарш и жарьте до готовности, посолите и поперчите по вкусу. На раскатанный корж равномерно посыпьте половину натертого пармезана, сверху распределите остывшую начинку.
- Аккуратно сверните тесто в плотный рулет, защипните края. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистого цвета. Посыпьте оставшимся пармезаном и запекайте еще 7-10 минут до аппетитной корочки. Дайте рулету немного остыть перед нарезкой.
