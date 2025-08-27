Кабачковый рулет с фаршем! Вкуснейшее блюдо из простых ингредиентов! Этот рулет из тонкого коржа с сочной начинкой станет настоящей звездой вашего стола. Нежное тесто, ароматный фарш с кабачком и пикантная нотка пармезана создают идеальную гармонию вкусов. Отличное решение для сытного ужина или приема гостей.

Ингредиенты для коржа

Мука — 250 г

Кабачок — 200 г

Сметана — 200 г

Сливочное масло — 100 г

Сода — 1/2 ч. л.

Соль — щепотка

Для начинки

Фарш мясной — 400 г

Кабачок — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр Пармезан — 70 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Приготовьте корж: смешайте муку с солью и содой, добавьте размягченное сливочное масло и сметану, отжатый кабачок, замесите эластичное тесто. Раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт. Для начинки лук и кабачок мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до мягкости, добавьте фарш и жарьте до готовности, посолите и поперчите по вкусу. На раскатанный корж равномерно посыпьте половину натертого пармезана, сверху распределите остывшую начинку. Аккуратно сверните тесто в плотный рулет, защипните края. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистого цвета. Посыпьте оставшимся пармезаном и запекайте еще 7-10 минут до аппетитной корочки. Дайте рулету немного остыть перед нарезкой.

