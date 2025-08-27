День знаний — 2025
27 августа 2025 в 12:00

Кабачковый рулет с фаршем! Вкуснейшее блюдо из простых ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковый рулет с фаршем! Вкуснейшее блюдо из простых ингредиентов! Этот рулет из тонкого коржа с сочной начинкой станет настоящей звездой вашего стола. Нежное тесто, ароматный фарш с кабачком и пикантная нотка пармезана создают идеальную гармонию вкусов. Отличное решение для сытного ужина или приема гостей.

Ингредиенты для коржа

  • Мука — 250 г
  • Кабачок — 200 г
  • Сметана — 200 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Сода — 1/2 ч. л.
  • Соль — щепотка

Для начинки

  • Фарш мясной — 400 г
  • Кабачок — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сыр Пармезан — 70 г
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Приготовьте корж: смешайте муку с солью и содой, добавьте размягченное сливочное масло и сметану, отжатый кабачок, замесите эластичное тесто. Раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт. Для начинки лук и кабачок мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до мягкости, добавьте фарш и жарьте до готовности, посолите и поперчите по вкусу. На раскатанный корж равномерно посыпьте половину натертого пармезана, сверху распределите остывшую начинку.
  2. Аккуратно сверните тесто в плотный рулет, защипните края. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистого цвета. Посыпьте оставшимся пармезаном и запекайте еще 7-10 минут до аппетитной корочки. Дайте рулету немного остыть перед нарезкой.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

рулеты
фарш
кабачки
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
