Релиш из кабачков на зиму! Обалденно вкусно — к картошечке и к шашлыку!

Если вы ищете способ сохранить летние овощи в виде оригинальной и универсальной заготовки, этот релиш из кабачков станет идеальным решением! Этот густой соус с кусочками овощей с кисло-сладким балансом и пряными нотами прекрасно дополнит мясные блюда, сыры и даже сэндвичи. Его насыщенный вкус и аппетитный вид покорят даже тех, кто обычно равнодушен к домашним заготовкам.

Очистите и подготовьте овощи: 300 г кабачка нарежьте мелкими кубиками, 75 г красного болгарского перца и 40 г репчатого лука измельчите аналогично. Если хотите остроты, добавьте 7,5 г перца халапеньо. Пересыпьте овощи 17,5 г соли и оставьте на 2 часа, чтобы выделился сок. Затем тщательно промойте и отожмите.

В кастрюле смешайте овощи, 150 г сахара, 75 г яблочного уксуса, 2 г горчичного порошка, 1 г мускатного ореха и 1 г куркумы. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 20 минут, пока соус не загустеет. Горячий релиш разложите по стерильным банкам и закатайте.

Этот соус хорош как сразу после приготовления, так и после настаивания в холодильнике. Его сложный вкус раскрывается постепенно, становясь насыщеннее с каждым днем. Пробуйте и экспериментируйте с пряностями!

