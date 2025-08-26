Праздничное блюдо из бюджетной рыбы: фаршированная скумбрия

Фаршированная скумбрия порадует вас нежным мясом с золотистой корочкой и ароматной начинкой из сливочного сыра и зелени. Этот рецепт хорош тем, что начинка делает бюджетную рыбу по-настоящему праздничным блюдом.

Рецепт: возьмите 2 тушки скумбрии, удалите хребет и кости. Для начинки смешайте 100 г сливочного сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. рубленого укропа, 1 ч. л. лимонной цедры, соль и перец. Начините рыбу, заверните в фольгу и запекайте 25 минут при 190°C, затем раскройте фольгу и подрумяньте еще 5 минут.

Подавайте с дольками лимона — сочное рыбное филе с кремовой начинкой буквально тает во рту! Для хрустящей корочки перед запеканием смажьте тушки оливковым маслом и посыпьте панировочными сухарями. Идеальный вариант для ужина — сытно, полезно и необычно!

Ранее стало известно, как приготовить сочный минтай без сухости: сливочная рыбка с чесночком и зеленью.