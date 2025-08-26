День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 23:15

Праздничное блюдо из бюджетной рыбы: фаршированная скумбрия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированная скумбрия порадует вас нежным мясом с золотистой корочкой и ароматной начинкой из сливочного сыра и зелени. Этот рецепт хорош тем, что начинка делает бюджетную рыбу по-настоящему праздничным блюдом.

Рецепт: возьмите 2 тушки скумбрии, удалите хребет и кости. Для начинки смешайте 100 г сливочного сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. рубленого укропа, 1 ч. л. лимонной цедры, соль и перец. Начините рыбу, заверните в фольгу и запекайте 25 минут при 190°C, затем раскройте фольгу и подрумяньте еще 5 минут.

Подавайте с дольками лимона — сочное рыбное филе с кремовой начинкой буквально тает во рту! Для хрустящей корочки перед запеканием смажьте тушки оливковым маслом и посыпьте панировочными сухарями. Идеальный вариант для ужина — сытно, полезно и необычно!

Ранее стало известно, как приготовить сочный минтай без сухости: сливочная рыбка с чесночком и зеленью.

скумбрия
рыбы
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Встают в позу»: Трамп высказался о нелегитимности Зеленского
Дочь Борисовой увеличила попу и грудь. Кто еще из звезд рано делал пластику
В Госдуме предрекли очередное подорожание бензина
27 августа — Михей Тиховей: к чему кричат утки и восходит красное солнце
В Дагестане произошло сильное землетрясение
Груши в пряном сиропе с апельсином
Трамп заявил о планах вернуть древнюю карательную практику в США
«Взрыв и пожар»: беспилотник ВСУ рухнул на жилой дом в Ростове-на-Дону
Трамп понадеялся на «очень быстрое» урегулирование двух важных вопросов
Павел Абрамов ушел с поста замглавы Росмолодежи
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 августа 2025 года
Груши карамельные с бальзамиком и розмарином
Чудо-ракета «Циркон» уничтожила базу наемников ВСУ. Она круче «Орешника»?
Готовлю чатни из яблок! Идеальный соус к мясу и сырам
SHOT сообщил, что в центре Ростова-на-Дону начался пожар из-за атаки БПЛА
Трамп обвинил Зеленского в затягивании мирного урегулирования конфликта
ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
Хрустим батоном с невероятной икрой из баклажанов с орехами! Готовим вместе
Хреновина «Драгунская» с кислым яблоком — пикантно!
Готовлю аджику из тыквы и моркови! Витаминная бомба на зиму
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.