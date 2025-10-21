Получится с закрытыми глазами: самый простой рецепт засолки скумбрии — жирненькая рыбка к картошечке своими руками. Без лишних усилий и дорогих ингредиентов получается именно та рыба, которую раньше подавали на праздничный стол: нежная, ароматная, в меру соленая и с едва уловимой пряностью специй. Попробовав один раз, вы больше не захотите покупать магазинную — слишком уж велика разница во вкусе и качестве.

Для приготовления понадобится 1 кг свежей скумбрии, 0,5 л фильтрованной воды, 2 ст. л. каменной соли, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. перца горошком и 3-4 лавровых листа. При желании добавьте немного кориандра или гвоздики — они придадут аромату особую глубину. Воду вскипятите, растворите в ней специи и остудите рассол. Рыбу очистите, уберите внутренности и жабры, уложите в стеклянную емкость и залейте холодным маринадом. Уже через сутки скумбрия станет мягкой, сочной и ароматной, а через два дня — идеально просоленной.

Подавайте рыбу с тонкими кольцами лука, немного полейте подсолнечным маслом и добавьте картошку. Простой, доступный и безупречно вкусный рецепт, который получается у всех — даже с закрытыми глазами!

