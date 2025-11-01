Рыбные палочки без лишней мороки: проще рецепта не найдете, даже жарить не надо

Рыбные палочки по этому рецепту готовятся без лишней мороки — проще не найдете, даже жарить ничего не нужно! Вкус получается нежным и сочным: рыба внутри остается мягкой и ароматной, а снаружи покрывается хрустящей корочкой.

Вам понадобится: 500 г замороженных рыбных брикетов (треска, минтай или пангасиус), 2 яйца, 150 г панировочных сухарей, соль, специи по вкусу. Разморозьте рыбу, нарежьте брусочками размером 1×5 см. Посолите и поперчите по вкусу. Взбейте яйца в глубокой тарелке, в другую тарелку насыпьте панировочные сухари, смешанные с любимыми специями — отлично подойдет паприка, сушеный чеснок или итальянские травы. Каждый рыбный брусочек обмакните сначала в яйцо, затем обваляйте в панировке. Выложите на противень с пекарской бумагой и запекайте 15–20 минут при 200°C до золотистой корочки.

Подавайте с картофельным пюре, овощами или соусом тартар. Это блюдо особенно выручит, когда нужно быстро приготовить вкусный и полезный ужин без лишних хлопот.

