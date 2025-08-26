День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 21:00

Ужин на 120 ккал за полчаса: фаршированные кабачки с грибами и сметаной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти фаршированные кабачки с шампиньонами и сметаной — идеальный ужин без избытка жиров, который готовится за полчаса. Блюдо содержит всего 120 ккал на порцию (в 100 г — 65 ккал), идеально подходит для ПП-рациона.

Рецепт: возьмите 2 молодых кабачка (600 г), разрежьте вдоль, удалите сердцевину. Обжарьте без масла 200 г шампиньонов с луком и чесноком на антипригарной сковороде. Смешайте грибы с 2 ст. л. нежирной сметаны (10%), зеленью и специями. Наполните кабачки начинкой, выложите в форму, залейте 100 мл воды. Запекайте 20 минут при 180 °C, затем посыпьте 30 г тертого сыра и держите в духовке еще 5 минут.

Кабачки получаются сочными, грибы дают насыщенный вкус, а сырная корочка добавляет пикантности без лишних калорий. Подавайте с зеленью — это сытное, но легкое блюдо, где всего 8 г углеводов и 7 г белка на порцию. Рецепт хорош тем, что сохраняет все полезные свойства кабачков (витамины С и В) и грибов (селен, калий). Идеальный ужин для тех, кто следит за фигурой, но любит вкусно поесть.

Ранее стало известно, как приготовить шампиньоны в сметано-горчичном маринаде.

кабачки
ужины
рецепты
правильное питание
Дарья Иванова
Д. Иванова
