Ужин на 120 ккал за полчаса: фаршированные кабачки с грибами и сметаной

Эти фаршированные кабачки с шампиньонами и сметаной — идеальный ужин без избытка жиров, который готовится за полчаса. Блюдо содержит всего 120 ккал на порцию (в 100 г — 65 ккал), идеально подходит для ПП-рациона.

Рецепт: возьмите 2 молодых кабачка (600 г), разрежьте вдоль, удалите сердцевину. Обжарьте без масла 200 г шампиньонов с луком и чесноком на антипригарной сковороде. Смешайте грибы с 2 ст. л. нежирной сметаны (10%), зеленью и специями. Наполните кабачки начинкой, выложите в форму, залейте 100 мл воды. Запекайте 20 минут при 180 °C, затем посыпьте 30 г тертого сыра и держите в духовке еще 5 минут.

Кабачки получаются сочными, грибы дают насыщенный вкус, а сырная корочка добавляет пикантности без лишних калорий. Подавайте с зеленью — это сытное, но легкое блюдо, где всего 8 г углеводов и 7 г белка на порцию. Рецепт хорош тем, что сохраняет все полезные свойства кабачков (витамины С и В) и грибов (селен, калий). Идеальный ужин для тех, кто следит за фигурой, но любит вкусно поесть.

