Хит на ужин! Скумбрия в лодочке с сыром и овощами! Просто и вкусно

Если вы хотите удивить гостей или сделать ужин особенным, эта фаршированная скумбрия станет идеальным рецептом! Она сочетает нежное филе рыбы, аромат грибов и овощей, а также аппетитную сырную корочку. Блюдо выглядит настолько эффектно, что не стыдно подать на праздничный стол, но готовится просто.

Возьмите 1 тушку скумбрии. Осторожно сделайте два надреза вдоль хребта от головы до хвоста, не прорезая брюшко. С помощью кухонных ножниц удалите хребет, плавники, внутренности и темную пленку. Тщательно промойте рыбу под холодной водой и обсушите.

Для начинки обжарьте 1 мелко нарезанную луковицу на 1 столовой ложке оливкового масла до прозрачности. Добавьте 100 граммов нарезанных шампиньонов и половину стакана замороженной овощной смеси. Готовьте 3–4 минуты, посолите и поперчите по вкусу.

Аккуратно наполните тушку скумбрии начинкой, соедините края надрезов зубочистками. Выложите рыбу на противень с пергаментом брюшком вниз. Полейте сверху 70 миллилитрами сливок и посыпьте 100 граммами тертого сыра. Запекайте при 180 градусах 20 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячей, украсив зеленью и дольками лимона. Эта скумбрия хороша с отварным картофелем или свежими овощами. Нежная, сочная и невероятно ароматная — она станет звездой вашего стола!

