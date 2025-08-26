Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Нежнее драников, вкуснее оладий! Кабачковые рулетики с творогом и зеленью!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачок — настоящий герой летнего сезона! Легкий, полезный и невероятно универсальный, он становится основой для множества вкусных блюд. Эти нежные рулетики с творожной начинкой идеально подойдут как для праздничного стола, так и для легкого ужина в жаркий день. Они сочетают в себе мягкость обжаренного кабачка, пикантность творожной начинки и свежесть зелени.

Возьмите 1 крупный кабачок, вымойте его и нарежьте вдоль тонкими пластинами толщиной около 2-3 мм. Удобнее всего это делать с помощью овощечистки или острого ножа. Обжарьте пластины на сковороде с оливковым маслом с двух сторон до мягкости и легкой золотистости — примерно по 1-2 минуте с каждой стороны.

Для начинки смешайте 150 грамм творога с 1 измельченным зубчиком чеснока, небольшим пучком мелко нарезанного укропа или петрушки, солью и перцем по вкусу. Масса должна быть однородной и пластичной.

На каждую кабачковую пластину выложите 1-2 чайные ложки творожной начинки и аккуратно сверните рулетиком. Для устойчивости можно скрепить их шпажкой или просто выложить швом вниз.

Подавайте рулетики охлажденными, украсив зеленью и каплей оливкового масла. Они хороши как самостоятельная закуска, так и с легким овощным салатом. Нежные, полезные и очень вкусные — эти рулетики станут хитом вашего летнего меню!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

