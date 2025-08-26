Хит августа! Французский яблочный пирог! Вкусно, просто и необычно

Если вы устали от традиционной шарлотки и ищете рецепт, который удивит ваших близких, этот французский пирог станет настоящим открытием! Его главный секрет — полное отсутствие муки, что делает десерт невероятно нежным, воздушным и легким. Яблоки в нем становятся главными героями, создавая эффект «невидимого» теста, которое лишь подчеркивает их сочность и аромат.

Возьмите 4 крупных яблока, очистите их от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните соком половины лимона, чтобы сохранить цвет. В отдельной миске взбейте 4 яйца со 100 граммами сахара до пышной светлой массы. Добавьте щепотку ванилина и 100 граммов молотого миндаля или миндальной муки — это придаст пирогу тонкий ореховый аромат.

Аккуратно соедините яблочные дольки с яичной массой, перемешайте так, чтобы каждый кусочек покрылся смесью. Выложите в форму, застеленную пергаментом, и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40–45 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу полностью остыть в форме — это поможет ему сохранить структуру.

Подавайте, посыпав сахарной пудрой или с шариком ванильного мороженого. Нежный, сочный и с ярким яблочным вкусом — этот пирог затмит даже самую лучшую шарлотку!

