В одной из стран Прибалтики вспыхнули массовые протесты Литовцы организовали протесты у парламента страны против правящей коалиции

Около восьми тысяч литовцев начали протесты у парламента страны против новой правящей коалиции, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. Политическое объединение сформировано из трех партий: Социал-демократическая, «Неманская заря», а также Литовский союз крестьян и зеленых.

При этом парламент Литвы утвердил кандидатуру Инги Ругинене на пост нового премьера. Известно, что до этого она занимала должность министра труда и соцзащиты.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа официально принял отставку кабинета министров. Он подписал указ о прекращении полномочий правительства во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом, представляющим социал-демократов.

До этого литовский премьер-министр оказался в центре коррупционного скандала. Президент страны поставил перед ним ультиматум — в течение 14 дней либо предоставить объяснения по поводу возможного участия в коррупционных схемах, либо уйти в отставку. Основные обвинения касались получения льготного кредита в национальном банке компанией, связанной с родственниками политика.