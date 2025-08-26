День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 16:33

В одной из стран Прибалтики вспыхнули массовые протесты

Литовцы организовали протесты у парламента страны против правящей коалиции

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Около восьми тысяч литовцев начали протесты у парламента страны против новой правящей коалиции, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. Политическое объединение сформировано из трех партий: Социал-демократическая, «Неманская заря», а также Литовский союз крестьян и зеленых.

При этом парламент Литвы утвердил кандидатуру Инги Ругинене на пост нового премьера. Известно, что до этого она занимала должность министра труда и соцзащиты.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа официально принял отставку кабинета министров. Он подписал указ о прекращении полномочий правительства во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом, представляющим социал-демократов.

До этого литовский премьер-министр оказался в центре коррупционного скандала. Президент страны поставил перед ним ультиматум — в течение 14 дней либо предоставить объяснения по поводу возможного участия в коррупционных схемах, либо уйти в отставку. Основные обвинения касались получения льготного кредита в национальном банке компанией, связанной с родственниками политика.

Литва
протесты
парламенты
протестующие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Организовавшая восхождение Наговицыной фирма попала под прицел МВД Киргизии
«Пока живы»: Борисова дала жесткий отпор критикам ее дочери
Военэксперт назвал вероятного пособника атаки на порт в Ленобласти
«На фронте жарко»: раскрыты особенности иностранных наемников ВСУ
Авиаэксперт назвал неочевидную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
Продажи карт Таро рухнули почти в два раза
РПЦ предложила россиянам помолиться за мессенджер MAX
Захарова словами Высоцкого ответила на запрет передвижения дипломатов РФ
Сырский обозначил нынешнюю задачу ВСУ
ВСУ пытались атаковать АЗС, чтобы убить максимальное число мирных жителей
«Мы с папой сексом занимались»: садист насиловал жену, тещу и падчерицу
Беременную пассажирку выгнали из самолета из-за отсутствия разрешения
Французский актер и режиссер Стефан Буке умер в возрасте 57 лет
Мясников предупредил россиян об опасной моде в хирургии
Юрист объяснил, могут ли привлечь организаторов восхождения Наговицыной
Юные россиянки заставили семилетнего мальчика встать на колени
Баку ждет от Еревана изменений в конституцию для подписания договора о мире
Продюсер сообщил, зачем Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы бывшего
Россиян предупредили о росте заболеваемости в школах
Власти установили время на выполнение домашнего задания для школьников
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.