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04 августа 2025 в 21:05

Президент Литвы принял отставку правительства

Гитанас Науседа Гитанас Науседа Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа официально принял отставку кабинета министров, сообщает агентство Delfi. Глава государства подписал указ о прекращении полномочий правительства во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом, представляющим социал-демократов.

Президент Гитанас Науседа подписал указ об отставке правительства и социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса с должности премьер-министра, — сказано в сообщении.

Параллельно президент издал распоряжение о переходе полномочий к временному правительству. Оно будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

Ранее литовский премьер-министр оказался в центре коррупционного скандала. Президент страны поставил перед ним ультиматум — в течение 14 дней либо предоставить объяснения по поводу возможного участия в коррупционных схемах, либо уйти в отставку. Основные обвинения касаются получения льготного кредита в национальном банке компанией, связанной с родственниками политика.

Между тем три политика ушли в отставку в Испании из-за неточных или ложных сведений об образовании. В частности, они указывали в своих резюме данные о якобы получении ученых степеней и прохождении курсов для получения той или иной должности.

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