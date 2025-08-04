Президент Литвы принял отставку правительства

Президент Литвы Гитанас Науседа официально принял отставку кабинета министров, сообщает агентство Delfi. Глава государства подписал указ о прекращении полномочий правительства во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом, представляющим социал-демократов.

Президент Гитанас Науседа подписал указ об отставке правительства и социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса с должности премьер-министра, — сказано в сообщении.

Параллельно президент издал распоряжение о переходе полномочий к временному правительству. Оно будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

Ранее литовский премьер-министр оказался в центре коррупционного скандала. Президент страны поставил перед ним ультиматум — в течение 14 дней либо предоставить объяснения по поводу возможного участия в коррупционных схемах, либо уйти в отставку. Основные обвинения касаются получения льготного кредита в национальном банке компанией, связанной с родственниками политика.

Между тем три политика ушли в отставку в Испании из-за неточных или ложных сведений об образовании. В частности, они указывали в своих резюме данные о якобы получении ученых степеней и прохождении курсов для получения той или иной должности.