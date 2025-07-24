Литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас должен в течение двух недель объясниться по поводу возможной причастности к коррупционным схемам либо покинуть свой пост, передает заявление старшего советника главы государства Фредерикаса Янсонаса Sputnik Литва. По его словам, именно такой срок для принятия решения дал ему президент страны Гитанас Науседа.

Президент попросил премьер-министра либо в течение следующих двух недель дать обоснованные ответы на вопросы, поднятые общественностью, либо принципиально рассмотреть варианты своего дальнейшего пребывания на посту премьер-министра, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа назвал Науседу и других политических деятелей из Евросоюза абсолютно глупыми личностями, ничего не понимающими в геополитике. Таким образом парламентарий высказался в ответ на призыв литовского лидера «остановить Россию силой». По его словам, президент Литвы хочет быть значимым, пребывая при этом на обочине истории. «Мнение придурков» должно игнорироваться Москвой, добавил он.