Завтрак за 10 минут! Творожные пончики «Клубничная девочка»! 5 ингредиентов

Если вы ищете рецепт нежных, воздушных пончиков, которые буквально тают во рту, этот вариант станет вашим любимым! Эти творожные пончики с клубничной ноткой сочетают в себе легкую кислинку творога, сладость ягод и нежнейшую текстуру. Они идеально подходят для завтрака, детского праздника или просто для поднятия настроения в хмурый день.

Разомните 100 грамм свежей или размороженной клубники в пюре. В глубокой миске смешайте 200 грамм творога, 2 столовые ложки сахара, 1 яйцо и клубничное пюре. Добавьте щепотку ванилина и постепенно введите 200 грамм муки, смешанной с 1 чайной ложкой разрыхлителя. Замесите мягкое, немного липкое тесто.

Дайте тесту отдохнуть 15 минут. На присыпанной мукой поверхности сформируйте колбаску, нарежьте ее на равные части и скатайте из каждой шарик. Сделайте пальцем отверстие в центре каждого шарика, придавая классическую форму пончика.

Разогрейте в сковороде растительное масло. Обжаривайте пончики на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые пончики выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой или полив клубничным сиропом. Эти пончики хороши и сами по себе, и с чашкой молока или какао. Нежные, воздушные и с яркой клубничной ноткой — они исчезнут с тарелки в мгновение ока!

