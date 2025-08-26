Творожная запеканка без муки — нежная, как облако: с сочными сливами

Творожная запеканка со сливами без муки — это супернежное, воздушное и сочное лакомство. Творог придает запеканке бархатистую текстуру, а сливы добавляют яркий фруктовый вкус, делая блюдо идеально сбалансированным.

Для приготовления взбейте блендером 500 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, щепотку соли и 1 ч. л. ванильного сахара до однородной кремообразной массы. Форму для запекания смажьте маслом, вылейте творожную массу и сверху красиво разложите половинки слив (10–12 шт.), слегка вдавливая их в тесто. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Дайте запеканке немного остыть — она станет еще вкуснее! Подавайте со сметаной или медом — это нежное лакомство с фруктовыми нотками станет любимым десертом для всей семьи. Запеканка получается нежная, как облако, с сочными сливами.

