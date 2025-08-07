Завтрак, который готовится за 15 минут: творожные шарики в духовке

Творожные шарики в духовке — это нежные золотистые колобки с хрустящей корочкой и тающей сливочной серединкой. Это идеальный завтрак, который готовится за 15 минут.

Рецепт: смешайте 250 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку ванилина и 3 ст. л. муки до однородной массы. Сформируйте шарики размером с грецкий орех, обваляйте их в манке или кокосовой стружке для хруста. Выложите на противень с пергаментом, слегка смажьте растопленным маслом и выпекайте 12 минут при 180 °C до румяности.

Горячие шарики порадуют контрастом текстур: хрустящая сладкая оболочка сменяется нежнейшей творожной массой с ванильным ароматом. Подавайте со сметаной, вареньем или свежими ягодами — это идеальный белковый завтрак. Для пикантного варианта замените сахар на 50 г тертого сыра и зелень.

