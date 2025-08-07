Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 07:31

Завтрак, который готовится за 15 минут: творожные шарики в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные шарики в духовке — это нежные золотистые колобки с хрустящей корочкой и тающей сливочной серединкой. Это идеальный завтрак, который готовится за 15 минут.

Рецепт: смешайте 250 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку ванилина и 3 ст. л. муки до однородной массы. Сформируйте шарики размером с грецкий орех, обваляйте их в манке или кокосовой стружке для хруста. Выложите на противень с пергаментом, слегка смажьте растопленным маслом и выпекайте 12 минут при 180 °C до румяности.

Горячие шарики порадуют контрастом текстур: хрустящая сладкая оболочка сменяется нежнейшей творожной массой с ванильным ароматом. Подавайте со сметаной, вареньем или свежими ягодами — это идеальный белковый завтрак. Для пикантного варианта замените сахар на 50 г тертого сыра и зелень.

Ранее стало известно, как приготовить творожную запеканку без муки с какао.

творог
завтраки
выпечка
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.