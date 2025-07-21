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21 июля 2025 в 05:28

Воздушная творожная запеканка с какао: шоколадное наслаждение без муки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожная запеканка с какао — это изысканное сочетание нежной творожной текстуры и насыщенного шоколадного вкуса. Ее воздушность и отсутствие муки делают блюдо легким, но при этом удивительно сытным.

Рецепт: взбейте 500 г творога с тремя яйцами, 3 ст. л. какао, 2 ст. л. меда (или сахара) и 1 ч. л. разрыхлителя до однородности. Добавьте 50 г растопленного темного шоколада для глубины вкуса. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте 35 минут при 180 °C.

Подавайте теплой, украсив свежими ягодами и мятой. Эта воздушная запеканка с бархатистой текстурой и богатым вкусом — настоящее шоколадное наслаждение без муки и вредных добавок.

Ранее стало известно, как приготовить творожные оладьи, которые точно получатся пышными и нежными.

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творог
шоколад
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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