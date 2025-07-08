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08 июля 2025 в 06:32

Вместо сырников готовлю творожные оладьи: пышные, нежные, всегда получаются

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместо сырников часто готовлю творожные оладьи. Они всегда получаются на славу, можно даже не волноваться, что во время приготовления что-то пойдет не так.

По этому рецепту у вас получатся пышные, нежные и слегка влажные внутри лепешки с золотистой хрустящей корочкой, которые тают во рту, оставляя приятное творожное послевкусие.

Для приготовления смешайте 250 г творога, 2 яйца, 2 ст. л. сахара и щепотку соли до однородности. Добавьте 100 г муки, 1/2 ч. л. соды, погашенной уксусом, и тщательно перемешайте. Тесто должно получиться густым, но не крутым.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя круглые оладьи. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Подавайте горячими со сметаной, вареньем или медом — контраст хрустящей корочки и нежной творожной серединки делает эти оладьи неповторимыми. Они особенно хороши тем, что остаются мягкими даже на следующий день, если разогреть их в микроволновке.

Ранее стало известно, как приготовить низкокалорийные сырники с яблоком.

оладьи
творог
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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