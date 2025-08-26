День знаний — 2025
26 августа 2025 в 14:22

«Ничего не напоминает?»: Миронов о готовых взять оружие в руки мигрантах

Миронов: 26% мигрантов готовы защищать свои ценности с оружием в руках

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лишь 28% въезжающих в Россию мигрантов планируют работать, 26% иностранцев готовы защищать свои ценности с оружием в руках, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Депутат призвал усилить контроль над миграцией и действовать на опережение, передает корреспондент NEWS.ru.

Эти цифры официальные. Только 28% въезжающих мигрантов планируют работать. Вопрос, зачем едут остальные? Вторая цифра. 26% мигрантов готовы защищать с оружием в руках свои ценности. На территории России. Ничего это не напоминает? — задался вопросом Миронов.

По словам парламентария, в Ханты-Мансийском автономном округе и в Астраханской области самым популярным именем новорожденных стал Мухаммед. Он призвал отстаивать национальный суверенитет.

И сегодня цифра прозвучала 6,5 млн мигрантов, по данным МВД. Другие цифры. До 15 млн. 6,5 — это которые учтены, остальные не учтены. Молодые люди, которые не собираются работать, но активно занимаются ММА, готовясь к борьбе с кем, для чего? МВД аккуратненько фиксирует, но, если бы вы знали по поводу изъятия оружия, то есть огнестрельного, на территории Российской Федерации — львиная доля у мигрантов. Зачем они вооружаются? Для чего? — спросил Миронов.

До событий в «Крокус Сити Холле» все делали вид, что проблем нет, отметил депутат. По его словам, двое из обвиняемых в совершении теракта были осуждены в своих странах, при этом один из них призывал к свержению власти, другой — занимался террористической деятельностью.

И они въезжают спокойно в нашу страну. Наша партия уверена, что 21-й закон, который приняла Госдума за прошедшее время, это только первые шаги. Нам нужно действовать, и действовать на опережение, — заключил политик.

Ранее Миронов предложил ввести ограничения на въезд семей трудовых мигрантов в Россию. По его словам, такая мера необходима из-за роста нагрузки на социальную инфраструктуру в регионах, где сосредоточено большое количество иностранных работников.

