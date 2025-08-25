Теперь тесто фило всегда есть на кухне! Быстрая ватрушка с творогом

Теперь тесто фило всегда есть на кухне! Готовлю из нее быструю ватрушку с творогом! Воздушная ватрушка с нежным творожным кремом и кисло-сладкими ягодами — это идеальный десерт для летнего чаепития! Хрустящие слои теста фило тают во рту, создавая восхитительный контраст с сочной начинкой. Это лакомство поражает простотой приготовления и изысканным вкусом, который оценят и взрослые, и дети.

Ингредиенты

Тесто фило — 4–5 листов

Творог — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Крахмал кукурузный — 1 ч. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Малина — горсть

Смородина — горсть

Сливочное масло — 50 г (для смазывания теста)

Приготовление

Разморозьте тесто фило согласно инструкции на упаковке. Духовку разогрейте до 180 °C. Для начинки смешайте в миске творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал до получения однородной кремообразной массы. Растопите сливочное масло. Возьмите лист теста фило, смажьте его растопленным маслом и положите сверху следующий лист, повторите процедуру с 4–5 листами. В центр полученной многослойной основы выложите творожную начинку, разровняйте ее, оставляя по краям около 4–5 см свободного теста. Сверху на творожную основу равномерно распределите свежие ягоды малины и смородины. Аккуратно заверните свободные края теста к центру, формируя аккуратную ватрушку. Смажьте сверху оставшимся растопленным маслом. Выпекайте в разогретой духовке 20–25 минут до красивого золотисто-коричневого цвета.

