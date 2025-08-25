Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Теперь тесто фило всегда есть на кухне! Быстрая ватрушка с творогом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Теперь тесто фило всегда есть на кухне! Готовлю из нее быструю ватрушку с творогом! Воздушная ватрушка с нежным творожным кремом и кисло-сладкими ягодами — это идеальный десерт для летнего чаепития! Хрустящие слои теста фило тают во рту, создавая восхитительный контраст с сочной начинкой. Это лакомство поражает простотой приготовления и изысканным вкусом, который оценят и взрослые, и дети.

Ингредиенты

  • Тесто фило — 4–5 листов
  • Творог — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Крахмал кукурузный — 1 ч. л.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Малина — горсть
  • Смородина — горсть
  • Сливочное масло — 50 г (для смазывания теста)

Приготовление

  1. Разморозьте тесто фило согласно инструкции на упаковке. Духовку разогрейте до 180 °C. Для начинки смешайте в миске творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал до получения однородной кремообразной массы. Растопите сливочное масло. Возьмите лист теста фило, смажьте его растопленным маслом и положите сверху следующий лист, повторите процедуру с 4–5 листами.
  2. В центр полученной многослойной основы выложите творожную начинку, разровняйте ее, оставляя по краям около 4–5 см свободного теста. Сверху на творожную основу равномерно распределите свежие ягоды малины и смородины. Аккуратно заверните свободные края теста к центру, формируя аккуратную ватрушку. Смажьте сверху оставшимся растопленным маслом. Выпекайте в разогретой духовке 20–25 минут до красивого золотисто-коричневого цвета.

